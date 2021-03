WhatsApp lässt Sprachnachrichten doppelt so schnell abspielen

Der Messaging-Dienst WhatsApp will Nutzern künftig die Möglichkeit geben, Sprachnachrichten in unterschiedlichen Geschwindigkeiten abzuspielen. In der vor kurzem veröffentlichten Betaversion für Android 2.21.6.11. wird diese Möglichkeit bereits getestet, berichtet WABetaInfo.

Dabei sollen 3 verschiedene Abspielgeschwindigkeiten möglich sein, heißt es. Screenshots der neuen Funktion deuten darauf hin, dass dabei nur das schnellere Abspielen als Option angeboten werden soll, etwa in 1,5- bis 2-facher Geschwindigkeit, wie aus einem Tweet von WABetaInfo ersichtlich ist.