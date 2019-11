Willhaben warnt vor betrügerischer Phishing-SMS

Einige Nutzer der Verkaufsplattform Willhaben bekommen aktuell betrügerische SMS mit dem Inhalt " Vorauszahlung bezahlt" zugeschickt, wie ein futurezone-Leser uns bestätigte. Darin verpackt ist ein Link, mit dem Nutzer zu einem angeblichen Update der Willhaben-App verleitet werden sollen. Die Verkaufsplattform hat auf die Phishing-Attacke reagiert und warnt nun ihrerseits Kunden davor, den Link zu öffnen.

Willhaben bittet um Hinweise

"Bitte klicke auf keinen Fall auf den Link in der SMS! Diese SMS sind nicht von willhaben. Willhaben wird dir nie SMS mit Zahlungsinformationen schicken. Solltest du solche Phishing-SMS erhalten, wende dich bitte umgehend an unser Support-Team unter 01 205500-0", heißt es in einer offiziellen Information auf der Seite. Maßnahmen, um die Phishing-Attacke zu unterbinden würden bereits auf Hochtouren laufen.