Absurde Virus-Warnung überschwemmt WhatsApp

"Morgen soll ein Video auf WhatsApp kommen, genannt martinelli. Bitte nicht öffnen. Er hackt Dein Telefon an kann nicht mehr repariert werden." Diese Malware-Warnung treibt gerade auf WhatsApp ihr Unwesen, wo sie millionenfach weiterverbreitet wird. Das Problem an der Nachricht, die viele Nutzer verunsichert: Alles daran ist Fake. Es handelt sich um einen absurden Kettenbrief, der bereits seit 2017 in verschiedenen Ländern und Sprachen unterwegs ist.

WhatsApp-Kette unterbrechen

Sicherheitsexperten raten dazu, die Nachricht zu ignorieren und nicht weiterzuleiten bzw. dem Absender mitzuteilen, dass er oder sie einem Fake-Kettenbrief auf den Leim gegangen ist. Was den angeblichen Martinelli-Virus betrifft, so gibt es diesen nicht. User müssen sich also keine Sorgen machen, dass sie in den kommenden Tagen auf WhatsApp mit einem derartigen Malware-Video in die Falle gelockt werden.

Warum der Kettenbrief, der offenbar in Spanien seinen Ausgang nahm, überhaupt in Umlauf gebracht wurde, ist unklar. In den vergangenen zwei Jahren tauchte er in englischer, italienischer und nun auch deutscher Sprache in Wellen auf WhatsApp auf. Interessant ist ein weiterer Hinweis in der Nachricht, der vor Updates von " WhatsApp Gold" warnt. Dabei handelt es sich nämlich tatsächlich um eine Webseite, die potenziell gefährlich ist.

Vorsicht vor WhatsApp Gold

WhatsApp Gold tarnt sich als vermeintlicher Premium-Service, der nach der Installation über einen mitgeschickten Link neue Funktionen wie Videoanrufe und neue Emojis freischalten soll. User, die auf den Link klicken und "Gold" herunterladen, fangen sich damit in Wirklichkeit aber Schadsoftware und Spyware auf ihrem Handy ein. User sollten um WhatsApp Gold also einen großen Bogen machen. Generell ist das Anklicken von dubiosen Links über WhatsApp-Nachrichten mit Vorsicht zu genießen ist - auch wenn diese von Freunden stammen.