Neues Facebook-Logo taucht in WhatsApp auf

Vergangene Woche hat das Online-Netzwerk Facebook sein neues Konzern-Logo präsentiert. Der Schriftzug soll nicht nur bei Facebook selbst, sondern auch in WhatsApp und Instagram integriert werden. Ziel ist es, das Bewusstsein zu schärfen, dass hinter Facebook mehr steht, als das gleichnamige Online-Netzwerk.

In der neuen WhatsApp-Beta mit der Version 2.19.332 scheint nun das Logo erstmals in den Einstellungen auf. Unter den Menüpunkten findet sich dort der Hinweis „von Facebook“ samt Logo. Zuvor stand an dieser Stelle lediglich ein kleiner Schriftzug ganz am Ende der Seite.

Bereits zuvor hatte Facebook seine Mitarbeiter über die neue Bezeichnung der Apps informiert. Demnach ist künftig nur mehr von „ WhatsApp from Facebook“ und von „ Instagram from Facebook“ die Rede.