Winamp 5.8: Neue Version von Musik-Player taucht im Netz auf

Die ursprünglich vom US-Hersteller Nullsoft – auch bekannt für die Filesharing-Software Gnutella – entwickelte Software war der bevorzugte Mediaplayer vieler Windows-Nutzer. 1999 wurde der Entwickler mitsamt den Rechten an Winamp für 80 Millionen US-Dollar in Aktien an AOL verkauft.

Der Abstieg der beliebten Software begann bereits 2002 mit der Veröffentlichung von Winamp 3, das von vielen Nutzern als zu instabil und ressourcenfressend abgelehnt wurde. Infolgedessen veröffentlichte Nullsoft mit Winamp 2.9 einen stabileren Nachfolger, der eigentlich eine niedrigere Versionsnummer trug. Das letzte Update wurde Ende 2013 veröffentlicht. 2014 wurden die Rechte an Winamp an das belgische Unternehmen Radionomy verkauft.