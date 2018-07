YouTube unterstützt ab sofort Hochformat-Videos im Browser

Bislang setzte der YouTube-Player auf das 16:9-Format, Videos in anderen Formaten wurden mit einem schwarzen Rahmen wiedergegeben. Obwohl 16:9 nach wie vor als Standard für die Video-Wiedergabe gilt, haben sich in den vergangenen Jahren zahlreiche andere Formate etabliert. So hat etwa der Trend zu fast rahmenlosen Displays dafür gesorgt, dass immer mehr Smartphones auf ein Bildverhältnis von 18:9 oder 18,5:9 setzen. Zudem gewinnen Hochformat-Videos durch Snapchat und Instagram Stories zunehmend an Bedeutung. Dort werden Aufnahmen meist im Hochformat gemacht.