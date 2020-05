Ab Juni wird das Handy zur Bankomatkarte

Aber auch die Banken wollen den Trend zum mobilen Bezahlen nicht verschlafen. So plant die Erste Bank mit BlueCode eine eigene Bezahl-App, mit der Kunden an der Kassa bezahlen können. Anders als bei der NFC-basierten mobilen Bankomatkarte, die ebenfalls unterstützt wird, erfolgt das Bezahlen bei BlueCode über einen Barcode in der App. Zum Bezahlen wird dieser vom Kassenpersonal einfach gescannt, ein vier- bis sechsstelliger PIN-Code in der App gewährleistet die Sicherheit. Laut Erste Bank dauert dieser Vorgang nicht länger als das Scannen einer Ware. Das Service wird zudem in die neue Banking-Plattform George integriert.

„Der Mobile World Congress im März in Barcelona hat klar gezeigt, dass das Thema mobiles Bezahlen längst bei Usern angekommen ist. Auch wir sind überzeugt, dass sich das Bezahlen mit dem Smartphone durchsetzen wird“, erklärt Petra Postl von der Erste Bank im Gespräch mit der futurezone. Dass mit der mobilen Bankomatkarte oder Apple Pay verschiedene technische Lösungen auf dem Tisch sind, sieht man bei der Ersten Bank als positive Entwicklung. „Am Ende wird jene Lösung erfolgreich sein, die für Kunden am einfachsten und für Händler am attraktivsten ist“, sagt Postl.