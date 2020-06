Adblock Plus' Deal mit Amazon, Google und Microsoft

Lange Zeit gab es Gerüchte, dass Google und anderen Tech-Riesen Geld an den Werbeblocker Adblock Plus bezahlen, um von deren Filter nicht blockiert zu werden. Nun hat die Financial Times aufgedeckt, dass nicht Google, sondern auch Amazon, Microsoft und die Werbeplattform Taboola einen Deal mit Adblock Plus haben und sich so einen Platz auf der Whitelist des Werbeblockers sichern.

Für einen Platz auf der Whitelist verlangt Eyeo, das Unternehmen hinter Adblock Plus, rund 30 Prozent der Werbeeinnahmen, die durch eine Blockierung verlorengehen würden, behauptet die Financial Times.

Um von den Adblock-Plus-Filtern nicht blockiert zu werden, verfolgt Eyeo die Strategie der "Acceptable Ads". Diese unterscheidet störende und akzeptable Werbeeinblendungen voneinander und lässt sie unter bestimmten Kriterien zu.