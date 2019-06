AIT legt erfolgreichste Bilanz seiner Geschichte hin

Bewegtes Jahr

2018 wurde auch viel investiert. Das AIT weist mit 15,4 Millionen Euro Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe aus. Davon gingen 3,1 Millionen Euro in Grundstücke und Gebäude und 8,3 Millionen Euro in technische Anlagen.

So eröffnete das AIT einen neuen zentralen Standort in Wien-Florisdorf. 850 von mittlerweile 1.370 Mitarbeiter sind dort auf insgesamt 26.000 Quadratmeter stationiert. Ebenfalls 2018 hat das Institut die Mehrheit am Forschungszentrum Profactor in Steyr übernommen. 70 Mitarbeiter wechselten im Zuge des Zukaufs zum AIT.

Profactor erwirtschaftete zuletzt einen Jahresumsatz von 7,5 Millionen Euro. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen mehr als 1.700 nationale und internationale Forschungsprojekte abgeschlossen.

Forderungen für die Forschung

Androsch nutzte die Pressekonferenz außerdem, um von der neuen Regierung Beschlüsse für die Forschung zu fordern. „Die österreichische Forschungs- und Technologielandschaft bedarf dringender Beschleunigung und Verbesserung und Verstärkung“, so der AIT-Aufsichtsratschef.

Abermals forderte er das lange versprochene Forschungsfinanzierungsgesetz, betont aber, dass dieses erst nach Neuwahlen mit einer neuen Regierung kommen könne. Aber bereits davor gebe es „Verwaltungsaufgaben“, die auch die Übergangsregierung umsetzen könnte.

Androsch sprach dabei eine Verlängerung der Dotierung der auslaufenden Nationalstiftung aus Gewinnen der Nationalbank sowie des aus dem erhöhten Spitzensteuersatz gespeisten Österreich-Fonds. Dies müsse jetzt geschehen, damit Forschungseinrichtungen planen könnten.

Androsch fordert auch die Umsetzung der „fix und fertigen“ Exzellenzinitiative für Grundlagenforschung. Die dafür notwendigen 100 Millionen Euro für das kommende Jahr seien etwa durch Steuereinnahmen „mehr als gedeckt“.