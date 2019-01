Aktienkurs im Keller: Nvidia hat das Spiel mit Kryptowährungen verloren

Das Abflauen des Booms rund um Kryptowährungen macht Nvidia weiter zu schaffen. Die Aktien des Herstellers sackten in den vergangenen Monaten von 290 Dollar im Oktober auf zuletzt 217 Dollar am Freitag ab. Das Überangebot an Grafikkarten schafft Probleme für den Konzern. Auch eine Sammelklage setzt nun Nvidia zu, berichtet Golem.de.