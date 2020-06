Alibaba vor Börsengang mit 250 Milliarden Dollar bewertet

Vor dem Alibaba-Börsengang steigt der erwartete Wert des chinesischen Internet-Giganten in astronomische Höhen. Am Graumarkt gingen Investoren inzwischen von bis zu einer Viertel Billion Dollar aus, wie die britische IG Group am Donnerstag mitteilte. IG stellt eine Plattform, auf der Händler auf den Börsenwert zum Ende des ersten Handelstages wetten können. Bisher seien nur Kaufaufträge eingegangen, erklärten die Briten. "Es muss sich aber noch zeigen ob dieses Niveau zu halten ist", sagte IG-Group-Expertin Brenda Kelly.