Amazon setzt auf E-Lastenräder

Amazon liefert in London zukünftig auch mit E-Lastenrädern und zu Fuß aus. Der Onlinehändler errichtete sein erstes Zentrum für “Mikromobilität” im Stadtteil Hackney in Ost-London.

Insgesamt sollen so 5 Millionen Lieferungen pro Jahr ausgeführt werden - und zwar hauptsächlich in jene Londoner Stadtteile, die der Ultra Low Emission Zone unterliegen. In dieser Zone wird für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor eine Gebühr fällig. Ziel ist dabei, die Luftqualität in der Innenstadt zu verbessern.

Zustellung mit E-Lastenräder wird von Partnerfirmen betrieben

Die E-Lastenräder werden dabei nicht von Amazon selbst, sondern von Partnerfirmen betrieben. „Unsere neuen E-Cargo-Bikes und unsere wachsende Elektrofahrzeug-Lieferflotte werden uns dabei helfen, mehr emissionsfreie Kundenlieferungen als je zuvor in ganz London und Großbritannien durchzuführen“, ist Amazon-Manager John Boumphrey in einer Aussendung überzeugt.