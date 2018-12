Amazon erstmals mehr wert als Apple und Microsoft

Einige Tage, nachdem Microsoft dem Langzeitführer Apple die Krone an der Wall Street wegschnappte, zog am Montag Amazon an beiden Konzernen vorbei und wurde damit erstmals in der Geschichte das wertvollste Unternehmen der Welt. Mit einem Plus von 4,7 Prozent landete der Online-Händler vorübergehend bei 865 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung und schlug damit Apple, das bei 864,8 Milliarden Dollar landete, knapp.

Allzeitrekord von Apple in weiter Ferne

Microsoft, das noch am Freitag die Nase vorn gehabt hatte, verzeichnete an der Börse zwar ebenfalls mit 0,9 Prozent ein Plus, aber ein weitaus geringeres als die Technologie-Konkurrenten. Mit 859 Milliarden Dollar Wert an der Börse werden sich die drei Konzerne in den kommenden Tagen vermutlich ein enges Match liefern. Von Apples Allzeit-Rekord von über einer Billiarde Dollar im August 2018 sind aber alle drei weit entfernt.