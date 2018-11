Microsoft entthront kurzzeitig Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt

Apple ist an der Börse das wertvollste Unternehmen der Welt – doch der Thron wackelt: Für einen kurzen Moment überholte Konkurrent Microsoft die Kollegen aus Cupertino am 26. November. Microsoft kam zu diesem Zeitpunkt auf eine Marktkapitalisierung von 812,93 Milliarden Dollar, während Apples Marktkapitalisierung bei nur 812,6 Milliarden Dollar lag. Zum Börsenschluss war die alte Weltordnung aber wieder hergestellt: Apple war am Montagabend 828,64 Milliarden Dollar wert, Microsoft stand laut Bloomberg bei 822,90 Milliarden Dollar.