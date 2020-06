Amazon kauft Auto-Start-up: Musk nennt Bezos "Copycat"

Eine Antwort ließ nicht lange auf sich warten und so spottete Musk im Mai 2019 über die Mondpläne von Jeff Bezos Weltraumunternehmen Blue Origin. An einem Tweet hängte der SpaceX-CEO ein Foto des angekündigten Moon Landers an. Allerdings hatte Musk das Bild bearbeitet und im Schriftzug "Blue Moon" das Wort "Moon" durch "Balls" ersetzt. "Blue Balls" (übersetzt etwa "blaue Hoden") wird im englischsprachigen Raum verwendet, um ein starkes Verlangen nach etwas auszudrücken, das jedoch bewusst nicht erfüllt wird - oftmals, aber nicht ausschließlich, im sexuellen Kontext.