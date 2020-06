Amazon-Mitarbeiter erneut im Streik

Mitten im Weihnachtsgeschäft setzen Beschäftigte des weltgrößten Online-Versandhändlers Amazon mit erneuten Streiks ein Zeichen in dem Dauer-Tarifkonflikt. Bereits in der Nacht auf Montag begannen die Ausstände in Bad Hersfeld. Am größten deutschen Standort beteiligten sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi im Tagesverlauf 500 Mitarbeiter.

Am Nachmittag legten rund 200 Beschäftigte in Leipzig die Arbeit bis zum Ende der Spätschicht nieder. Amazon bilanzierte, dass an beiden Standorten weniger als 810 Mitarbeiter dem Streikaufruf gefolgt seien. Die Mehrheit der Beschäftigten habe gearbeitet.