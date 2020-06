Amazon will nicht mit Gewerkschaft verhandeln

In dem Dauer-Tarifkonflikt hatten am Montag rund 500 Mitarbeiter in Bad Hersfeld ( Hessen) gestreikt, am Nachmittag legten rund 200 Beschäftigte in Leipzig ( Sachsen) die Arbeit für mehrere Stunden nieder. Amazon bilanzierte, dass die Mehrheit der Beschäftigten gearbeitet habe. Beobachter rechnen bis Weihnachten mit weiteren Streikwellen der Gewerkschaft.

Die Gewerkschaft versucht seit mehr als einem Jahr, den Versandhändler zu Tarifgesprächen zu Bedingungen des Einzelhandels zu bewegen. Amazon lehnt das strikt ab und sieht sich selbst als Logistiker. Das Unternehmen beschäftigt in deutschlandweit neun Warenlagern knapp 10.000 Mitarbeiter.