Android und iOS dominieren Smartphone-Markt

Laut den Marktforschern ist das ein neuer Rekord. Die verschiedenen Android-Hersteller kamen den Berechnungen zufolge mit gut 152 Millionen Geräten auf 70 Prozent des Marktes. Apple rückte mit dem neuen iPhone 5 auf 22 Prozent vor. Im Lager der Android-Hersteller zeichnet sich wiederum ein klarer Abstand zwischen dem Marktführer Samsung und den restlichen Herstellern ab. Vom koreanischen Konzern stammt mittlerweile nahezu jedes vierte weltweit verkaufte Smartphone.

Die anderen Plattformen wie Blackberry von RIM, Microsofts Windows Phone 8 und Nokias Symbian verlieren damit weiter an Marktanteilen. Das wird zwar dadurch abgefedert, dass der Smartphone-Markt weiterhin schnell wächst - laut Strategy Analytics gab es zuletzt ein Plus von 43 Prozent im Jahresvergleich auf 217 Millionen Geräte. Allerdings wird für einige Anbieter wie RIM die Abwanderung der Nutzer auch finanziell zum Problem. Das Unternehmen will am Mittwoch das neue Betriebssystem Blackberry 10 vorstellen, das ein Comeback einleiten soll.