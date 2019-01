Apple-Chef überdenkt hohe iPhone-Preise

Währung für Preissteigerung verantwortlich

In der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen erklärte der Apple-Chef, dass die iPhone-Preise in den USA in den letzten Jahren nicht so stark gestiegen sind. Die Preissteigerungen seien vor allem durch Währungsschwankungen und Umrechnungskurse zustande gekommen.

Wie viele iPhones im vergangenen Quartal verkauft wurden, ist ein Geheimnis. Der Konzern nennt seit diesem Quartal erstmals keine Absatzzahlen zu seinen Geräten. Ausgewiesen wird nur mehr der Umsatz in einzelnen Regionen und Produktkategorien. Daraus wird ersichtlich, dass vor allem die iPhone-Absätze in China stark rückläufig sind.