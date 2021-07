Apple laufen die Mitarbeiter davon: Silicon Valley ist zu teuer

Weil Mitarbeiter in Cupterino unzufrieden sind und anderswo mehr Fachkräfte warten, will Apple dezentraler werden.

Seit 2018 residiert Apple in seiner strahlenden ringförmigen Zentrale in Cupertino, Kalifornien. Während der Apple Park für Jobanwärter*innen als großes Ziel gilt, haben viele Mitarbeiter*innen tatsächlich ein Problem damit.

Wie Bloomberg berichtet, empfinden viele trotz hoher Gehälter die Lebenshaltungskosten als zu hoch. Außerdem haben sie ein Problem mit Apples relativ rigoroser Anwesenheitspolitik. Der Konzern will nun stärker dezentral arbeiten.

Mehrere neue Standorte in Planung

Neben dem Apple Park sollen in einer Reihe von US-Städten, aber auch außerhalb des Landes, neue Apple-Standorte entstehen. Größere Projekte sind in Austin, Texas, und in North Carolina geplant. Die neuen Standorte sollen dazu beitragen, das Einzugsgebiet für Fachkräfte zu erweitern, die nicht nach Cupertino ziehen wollen. In Cupertino sei das Leben nämlich so teuer, dass das Leben dort nicht komfortabel genug sei, jammern viele, die die Erfahrung gemacht haben.

Diverse Abteilungen von Apple haben bereits bisher einen geografisch sehr verteilten Ansatz verfolgt. Ein Beispiel dafür ist die Apple-Chipsparte. Sie besitzt u.a. Standorte in Florida, Massachusetts, Texas, Oregon und außerhalb der USA in Deutschland, Israel und mehreren asiatischen Ländern.