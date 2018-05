Apple kooperiert mit VW und macht Minivans zu selbstfahrenden Autos

Ein iPhone auf Rädern

Apples Auto-Ambitionen haben eine lange und ambivalente Geschichte. Bereits 2014 startete der iPhone-Hersteller sein Projekt Titan, im Rahmen dessen ein vollwertiges Apple-Auto entwickelt werden sollte. Es hätte die Auto-Version eines iPhones werden sollen: völlig neu gedacht, entsprechendes Design, elektrisch angetrieben und Lounge-artiges Interieur. Die Apple-Ingenieure und Designer experimentierten unter anderem mit holographischen Displays, die in die Scheiben integriert wurden und testeten Augmented-Reality-Anwendungen im Fahrzeug.

Die Pläne ein eigenes Auto von Grund auf zu designen, gerieten aber bald ins Stocken und scheiterten an der Entwicklung zentraler Auto-Bestandteile. Ab 2016 begab sich Apple auf die Suche nach Partnern aus der Auto-Industrie, aber alle Gespräche scheiterten an unterschiedlichen Vorstellungen und Ansprüchen. Apple wollte in vielen Belangen den Autoherstellern diktieren, diese wollten aber das Heft nicht aus der Hand geben.

So führte Apple erfolglos Gespräche unter anderem mit BMW, Mercedes, Nissan, Lexus, BYD aus China, McLaren. Auch vom austro-kanadischen Konzern Magna Steyr hat Apple einige dutzend Mitarbeiter abgeworben.