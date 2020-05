Apple schafft neuen iPhone-Absatzrekord

Das geschieht vor dem Hintergrund eines schwachen Marktes: Die Mac-Verkäufe waren um sieben Prozent gefallen auf 4,6 Millionen. Damit teilt Apple nun das Schicksal zahlreicher PC-Hersteller. Viele Kunden greifen lieber zu einem Tablet oder begnügen sich zum Surfen im Web und Schreiben von E-Mails mit ihrem Smartphone.



Der Geldberg von Apple wuchs zuletzt kaum noch, was vor allem am laufenden Aktienrückkauf und Dividenden liegt. Insgesamt verfügte Apple nach letztem Stand über 146,8 Milliarden Dollar in der Kasse.



Auf das Geld hat es der streitbare US-Investor Carl Icahn abgesehen, der sich bei Apple eingekauft hatte und nun eine schuldenfinanzierte Aufstockung des Aktienrückkaufs um 150 Milliarden Dollar verlangt. Konzernchef Cook erteilte Icahn zumindest fürs Erste eine Abfuhr. Er erklärte, vor dem nächsten Jahr werde in Sachen Kapital nichts entschieden.