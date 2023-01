Überwachung und Überstunden: Kritik an Tesla-Werk in Deutschland

Die Arbeitsbedingungen im Tesla-Werk in Grünheide seien von Überlastung und Unsicherheit geprägt, heißt es von Gewerkschaft und Politik.

Diese Kritik wird nun von Gewerkschaft und Politik wiederholt: Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) rief das Unternehmen zu Verbesserungen auf, wie das " Handelsblatt " am Montag berichtete. Zuvor hatten Vertreter der IG Metall eine Belastung der Beschäftigten durch das Schichtsystem sowie das Fehlen eines Tarifvertrags bemängelt.

Im vergangenen Dezember wurde erste Kritik an den Arbeitsbedingungen im deutschen Tesla-Werk bekannt. Dort soll das " totale Chaos " herrschen, hieß es damals in einem Bericht von Wired. Die Rede war von schlechten Arbeitsbedingungen, ungerechter Bezahlung und eklatanter Unterbesetzung.

Überbelastung, Unsicherheit und Bespitzelung

Tesla sei der einzige Autohersteller in Deutschland ohne einen Tarifvertrag, sagte die Chefin des SPD-Arbeitnehmerflügels, Cansel Kiziltepe, dem "Handelsblatt". "Wozu das führt, sehen wir jetzt: Überbelastung, Unsicherheit und Bespitzelung durch die Chefetage."

Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesbauministerium verwies auf die Bedeutung einer "konstruktiven" Sozialpartnerschaft in Deutschland: "Wer das nicht realisiert, ist mit seinem Investment in Deutschland vielleicht am falschen Ort."