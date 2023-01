Video zeigt Massenkarambolage nach Versagen von Tesla-Autopilot

In San Francisco bremste ein Tesla Model S von 88 auf 32 km/h ab und verursachte mehrere Auffahrunfälle.

Eine 2021er-Version eines Tesla Model S löste in San Francisco im November 2022 einen Massencrash aus (die futurezone berichtete). 8 Fahrzeuge wurden beschädigt, 2 Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Fahrer gab gegenüber den Behörden an, dass sich das E-Auto zum Zeitpunkt der Karambolage im „Full-Self-Driving"-Modus befand und angeblich unter einer Fehlfunktion litt. Bildmaterial des Vorfalls drang bislang nicht an die Öffentlichkeit. Nun erhielt The Intercept Videos einer Überwachungskamera, die den Unfall im Detail zeigen.