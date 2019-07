"Asien ist beim Datenschutz nicht der Wilde Westen"

Wenn es um neue Technologien geht, gilt Asien als treibende Kraft. Um mehr über den Unterschied zwischen Asien und Europa zu erfahren, hat A1 Hans-Peter Ressel eingeladen, der in Südostasien Karriere gemacht hat. Anlass war die mit der futurezone durchgeführte IoT-Challenge, bei dem das beste Jungunternehmen gesucht wurde, das sich mit dem Internet der Dinge beschäftigt. Die futurezone hat Ressel gemeinsam mit A1-Group-Chef Thomas Arnoldner zum Interview getroffen.

futurezone: Herr Ressel, Sie leben bereits seit längerem in Malaysia. Wie werden dort neue Technologien angenommen?

Hans-Peter Ressel: Es gibt viel Neugier und eine breite Schicht an Leuten, die auf Trends aufspringen. Malaysia steht etwa im Wettbewerb mit dem Nachbarn Singapur. Hier versucht man, sich gegenseitig zu übertrumpfen und führend zu sein. Zusätzlich versucht China, mit vielen Ländern zu kooperieren. Man will viel Technologie und Kapital aus China in die Länder bekommen. In Malaysia gibt es etwa eine enge Kooperation mit Alicloud, die in manchen Städten und Gemeinden Smart-City-Projekte ausrollen.

Sie waren ja auch Teil der Alibaba-Gruppe. Was passiert da auf dem Feld IoT?

Hans-Peter Ressel: Sehr viel. Alicloud hat einen eigenen IoT-Geschäftsbereich gegründet und sich vorgenommen, bis 2022 zehn Milliarden Geräte zu vernetzen. Es wird versucht, Standards einzuführen und viele Pilotprojekte zu starten. In China gibt es etwa einen Essenszustelldienst, der zur Alibaba-Gruppe gehört. Dabei wird ein System installiert, das Zustellfahrern automatisch anzeigt, wann ein Essen im Lokal gekocht wird und wann sie es abholen müssen. Ein anderes Projekt gibt es bei kleinen Greißlern. Die Geschäfte werden mit Sensoren ausgestattet. In Echtzeit weiß man dann, was sich wie schnell verkauft, Produkte werden automatisch nachbestellt. In diesem Spiel zwischen Online und Offline wird es interessant.