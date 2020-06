Blackberry verkauft seine Immobilien

Nach zweimonatiger Suche hat der angeschlagene Smartphone-Hersteller Blackberry einen Käufer für die meisten seiner Immobilien im Heimatland Kanada gefunden. Insgesamt geht es um 280 000 Quadratmeter an Büro- und Fabrikflächen sowie unbebautem Land. Zu den finanziellen Einzelheiten schwieg sich Blackberry in einer Mitteilung am Freitag aus. Diese sollen später bekanntgeben werden.