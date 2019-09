Boeing 737 Max wird wohl bis 2020 am Boden bleiben

Zwei Abstürze des bestverkauften Flugzeugmodells 737 Max haben den Luftfahrt-Giganten Boeing vom erfolgsverwöhnten Weltmarktführer zum Krisenfall gemacht. Ein halbes Jahr nachdem die Unglücksflieger weltweit mit Startverboten belegt wurden, bleibt die Ungewissheit groß. Wann darf die 737 Max wieder abheben?

Zwar geht Boeing-Chef Dennis Muilenburg weiter davon aus, dass der Unglücksflieger Boeing 737 Max im November wieder in Betrieb genommen werden könnten. Doch der Rest der Luftfahrtbranche macht sich für eine längere Zwangspause bereit. Am Sonntag hieß es etwa von der Luftsicherheitsbehörde der Arabischen Emirate, dass mit einem Comeback der 737 Max heuer wohl nicht mehr zu rechnen sei, viel wahrscheinlicher sei ein Neustart im ersten Quartal 2020.

Gestrichen

Die US-Fluggesellschaften United und American Airlines haben die 737 Max vorsorglich bis in den Dezember hinein aus den Flugplänen gestrichen, Southwest Airlines bis Anfang Jänner. Auch wenn sich die Unternehmen um Ersatz bemühen, fallen zahlreiche Flüge aus.

Auch vor dem Boeing-Werk in Renton nahe der US-Westküstenmetropole Seattle im Bundesstaat Washington zeigt sich das Debakel. Selbst auf dem Mitarbeiterparkplatz stehen nagelneue 737-Max-Jets, die nicht an Kunden ausgeliefert werden können. Boeing hat die 737-Produktion im Zuge der Flugverbote zwar um 20 Prozent gedrosselt, trotzdem werden in der Hoffnung auf eine rasche Wiederzulassung weiter rund 42 Maschinen pro Monat gefertigt. Die müssen nun in Renton und andernorts zwischengelagert werden.