Brandanschlag: Tesla-Fabrik bei Berlin evakuiert

Die Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin sei evakuiert worden, hieß es. Zuvor kam es zu einem größeren Stromausfall , der anscheinend auf einen Brandanschlag auf einen Strommast zurückzuführen ist. Diesen Verdacht hat die Polizei geäußert. Die Tesla-Fabrik steht jedenfalls seit Dienstagmorgen still.

Proteste gegen Tesla

Zu einem möglichen Zusammenhang mit Protesten rund um das Tesla-Werksgelände äußerten sich Behörden auf Anfrage zunächst nicht. Rund 80 bis 100 Umweltaktivist*innen halten seit Donnerstag einen Teil des Landeswaldes in Brandenburg nahe dem Tesla-Werk besetzt, den das Unternehmen von Elon Musk im Falle einer Erweiterung seines Geländes roden will.

Die Aktivist*innen haben um rund 10 Baumhäuser in mehreren Metern Höhe errichtet und kündigten an, möglichst lange ausharren zu wollen. Auch die Bürgerinitiative Grünheide spricht sich gegen die Erweiterungspläne von Tesla aus und zeigt sich mit den Besetzer*innen solidarisch.

Tesla stellt in Grünheide seit knapp 2 Jahren Elektroautos her. Dort arbeiten nach jüngsten Angaben des Unternehmens rund 12.500 Beschäftigte. Umweltschützer*innen kritisieren unter anderem, dass das Gelände in einem Wasserschutzgebiet liegt. Bei einer Bürgerbefragung in Grünheide hatte sich eine Mehrheit gegen die Erweiterungspläne gewandt. Tesla will die Produktion ausbauen.