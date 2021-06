China wirft Bitcoin-Miner raus: Wo sie jetzt hingehen

China ist in den vergangenen Wochen und Monaten massiv gegen Kryptowährungen wie Bitcoin vorgegangen. Die dezentralen Systeme, die sich nur schwer kontrollieren lassen, sind der Regierung in Peking schon lange ein Dorn im Auge. Das hat auch Auswirkungen auf die Industrie vor Ort wie etwa das Mining. So haben mehrere Firmen angekündigt, ihr Geschäft in der Volksrepublik einzustellen.

Für die Krypto-Szene bedeutet dies einschneidende Änderungen. Schätzungen zufolge finden zwischen 65 und 70 Prozent der weltweiten Mining-Aktivitäten in China statt. Bei Bitcoin befanden sich zuletzt etwa die Hälfte der Miner in China.

Hauptsächlich finden sich die Mining-Unternehmen in 4 Provinzen: Xinjiang, Innere Mongolei, Sichuan und Yunnan. Sichuan und Yunnan ist vor allem durch seine Wasserkraft populär, Xinjiang und die Innere Mongolei beherbergen viele der chinesischen Kohlekraftwerke. Nun steht aber vieles vor einem Umbruch: Nachdem die Innere Mongolei Pekings Klimavorgaben etwa nicht erreicht hat, haben die Behörden den Minern 2 Monate gegeben, um die Region zu räumen.

Telefone laufen heiß

In diesem Zusammenhang drängt sich nun die Frage auf, wohin sich das Mining künftig verlagern wird. "Bei jedem westlichen Mining-Anbieter, den ich kenne, klingeln aktuell die Telefone“, sagt etwa der Analyst Nic Carter von Castle Island Ventures in einem Bericht von CNBC. „Chinesische Miner blicken in Richtung Zentralasien, Osteuropa, die USA und Nordeuropa“, so Carter.

Jiang Zhuoer, Gründer des Mining-Services BTC.TOP sieht vor allem Zentralasien und Nordamerika im Fokus, wie er gegenüber der South China Morning Post erklärte. „Nordamerika hat die beste Sicherheit und das beste politische Umfeld für das Mining, aber die Kosten sind hoch. Zentralasien liegt in der Nähe von Xinjiang“, sagte Zhuoer.