Chinas Zollbehörde hebt Importstopp für Teslas Modell 3 auf

Chinas Zollbehörde hat den Einfuhrstopp für Elektroautos des Modells 3 von Tesla wieder aufgehoben. Insidern zufolge hat der E-Auto-Pionier die geforderten Nachbesserungen erfüllt. Die Behörden hatten die Importe vergangene Woche ausgesetzt und dies mit fehlenden Warnzeichen in chinesischer Sprache sowie zum Teil fehlenden Typenschildern begründet. Die US-Firma liefert ihr Basismodell erst seit Ende Februar in die Volksrepublik. Gegen Ende des Jahres soll das Modell 3 auch in einer neuen Fabrik in Shanghai produziert werden.