Wie ein Hidden Champion aus Salzburg globale Trends für sich nutzt

Sowohl Industrie als auch Energiewirtschaft befinden sich im Umbruch. Die Nachfrage nach Digitalisierungslösungen nehme in beiden Bereichen stark zu, sagt Copa-Data-Geschäftsführer Phillip Werr . Sein Unternehmen will vor allem von 2 Trends profitieren.

Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie verletzlich Lieferketten seien, sagt Werr. Dass manche Komponenten nur noch in wenigen Werken global produziert werden, werde zunehmend hinterfragt. Die Produktion müsse flexibler werden, dafür brauche man einen Innovationsschub in den Unternehmen.

Ökologisierung

Der noch größere Trend sei aber die Ökologisierung und die Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien. Jedes Industrieunternehmen werde künftig nicht nur Energie verbrauchen, sondern auch selbst erzeugen, erläutert Werr. Die dezentrale Produktion von Energie und die stärke Überlappung von Industrie und Energiewirtschaft erfordere große Investitionen. Viel davon werde in die Digitalisierung fließen.

Die brauche es auch, um die Produktion umweltfreundlicher zu gestalten. "Nur darauf zu schauen, den Energieverbrauch einzelner Maschinen zu optimieren, reiche nicht aus", sagt Werr. Man müsse den Fertigungsprozess über verschiedene Disziplinen hinweg bis hin zur Gebäudetechnik betrachten, um Effizienz und Einsparungspotenziale zu erreichen.

Umsatz alle 5 Jahre verdoppelt

"Wir eine große Chance am Wandel in der Industrie mitzuwirken", sagt Werr. In den vergangenen Jahren konnte Copa-Data seinen Umsatz alle 5 Jahre verdoppeln. Das Tempo will das Unternehmen auch in Zukunft beibehalten.