Cybersicherheit: "Viele haben nicht einmal Verschlüsselung"

"Hausaufgaben machen"

Viele kleine und mittlere Unternehmen hätten nicht einmal Verschlüsselung, sagte Doris Wendler von der Wiener Städtischen Versicherung, die seit rund einem Jahr eine Versicherung gegen Cybervorfälle anbietet. "Viele Kunden müssen vorab Hausaufgaben machen", erzählte Wendler. Für KMUs könnten die Schäden aus Cyberattacken existenzbedrohend sein. Das Risiko für Cyberangriffe lasse sich nur sehr schwer einschätzen, sagte Wendler: In die Prämienberechnung würden aber Vorkehrungen der Kunden miteinfließen: "Wir können bei den Kunden Bewusstsein schaffen, um das Cyberrisiko zu minimieren."

Scheu vor Meldungen

45 Prozent der betroffenen Unternehmen melden laut der KPMG-Studie, meist aus Angst vor Reputationsverlusten, Cybervorfälle nicht. Das gelte vor allem für kleinere Firmen, sagte KPMG-Cybersicherheitsexperte Andreas Tomek. Die Informationen würden anderen aber dabei helfen, Vorfälle erkennen und auf Angriffe reagieren zu können. "Das müssen wir verstärken."

Zumindest für Unternehmen der kritischen Infrastruktur wird die Netzwerk- und Informationssicherheitsrichtlinie der EU (NIS-Richtlinie), die in Österreich demnächst - verspätet aber doch - mit dem Cybersicherheitsgesetz umgesetzt werden soll, eine Meldeverpflichtung bringen. Es werde auch versucht, mit Branchen-CERTS die Kooperation zu stärken, sagte Philipp Blauensteiner, Leiter des Cyber Security Center im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT): "Nur wenn ein vertrauensvoller Austausch da ist, werden die Probleme erkannt."

Fachkräftemangel

In Österreich mangelt es auch an Fachkräften. Dies gelte für Sicherheitsexperten, aber auch für Experten, die Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützen könnten, sagte KPMG-Partner Tomek. Das sei aber ein europäisches Phänomen. Man müsse versuchen, mehr Personen in entsprechende Ausbildungen zu bekommen. Es gebe auch viel zu wenige Frauen in dem Bereich, meinte Tomek.

Mit dem Fachkräftemangel hat auch das Cyber Security Center im BVT zu kämpfen. Über die Cybersecurity-Challenge habe man zwar einige junge Talente an sich binden können, sagte Zentrumsleiter Blauensteiner. "Ihre Gehaltsvorstellungen werden aber schon bald mit den Möglichkeiten des öffentlichen Dienstes nicht mehr zusammengehen." Das Problem betreffe auch andere Abteilungen, meinte Blauensteiner: "Da muss man sich Gedanken machen, der Markt ist leergefischt."

Vom Cyberterror verschont

Von Cyberkriminalität sei Österreich genauso betroffen wie alle anderen Länder auch, sagte Rudolf Striedinger, Leiter des Abwehramts beim Österreichischen Bundesheer. Vom Cyberterrorismus sei das Land bisher aber weitgehend verschont geblieben. Österreich gelte nicht als Angriffsziel, sagte Striedinger, das liege an der Kleinheit des Landes, aber auch an den internationalen Positionen. Dass Österreich in einen Cyberkrieg verwickelt werde, könne er zwar nicht ausschließen, bedrohlicher seien aber Kollateralschäden die aus möglichen Cyber-Auseinandersetzungen zwischen den großen Playern - USA, China und Russland - erwachsen könnten. "Dagegen kann man nichts machen, außer die Resilienz zu erhöhen."

Ein Problem sieht der Leiter des Abwehramtes in der Abhängigkeit von der Technologie nichteuropäischer Konzerne. Das könne aber nur auf europäischer Ebene gelöst werden. Wenn man solche Abhängigkeiten nicht wolle, müsse man eigene Systeme schaffen, sagte Striedinger: "Das ist eine Frage von Forschung und Entwicklung und dem Mut, selbst etwas anzugehen."