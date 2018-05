Sicherheit: Viele Herausforderungen bei der Digitalisierung

Zahlreiche Herausforderungen

Herausforderungen gibt es in vielen Bereichen, die von der vernetzten Produktion in der Industrie 4.0 über das Internet der Dinge, intelligente Stromnetze und Verkehrslösungen bis hin zu Gesundheitsanwendungen und elektronischen Märkten und Zahlungsmittel reichen. Standards und Vorschriften sind dabei ebenso Thema wie Cyberangriffe, Sicherheitsupdates, Verschlüsselung, Fragen der Datenhoheit und des Datenschutzes sowie sichere digitale Identitäten.

Besonders wichtig sei die Sicherheit im Bereich der kritischen Infrastrukturen, sagt Unternehmensberater Tomek. Die Frage sei, wie schnell und umfangreich Maßnahmen etabliert werden könnten. Das Thema Sicherheit sei mittlerweile in Österreich in den Chefetagen angekommen. Im Vergleich zu anderen Ländern, etwa die USA oder Deutschland, gebe es aber noch Nachholbedarf, meint Tomek: "Das Thema wurde erkannt, der Weg dorthin ist aber noch nicht allen klar."

Risikoanalyse

Worauf sollten Unternehmen achten, die ihre Arbeits- und Produktionsprozesse digitalisieren? "Grundsätzlich sollte man eine Risikoanalyse machen und sich überlegen, was schief gehen kann", sagt Weippl. Es sollten Notfallpläne erstellt und Gegenmaßnahmen überlegt werden. "Wenn ich mir erst im Katastrophenfall überlegen muss, was ich eigentlich mache, ist es zu spät."

Übersehen werde häufig die Abhängigkeit der Systeme voneinander. Die zunehmende Vernetzung führe auch dazu, dass das Bedrohungspotenzial größer werde. Wenn einzelne Teile ausfallen würden, habe das oft weitreichende Folgen, sagt Weippl: "Man muss sich überlegen, wie in einem großen System alles zusammenspielt." Als etwa im Herbst 2016 Millionen vernetzter Kameras, Drucker, Kühlschränke und Babymonitore von Schadsoftware orchestriert den Internetdienstleister Dyn mit Anfragen überhäuften und kurzzeitig Teile des Internets lahmlegten, wurde dabei die schwache Sicherheit in den Geräten ausgenutzt. Es brauche für Hersteller finanzielle Anreize, um in bessere Sicherheit zu investieren, sagt Weippl.

Standards und gesetzliche Vorgaben

Um die Sicherheit zu verbessern, seien auch Standards und gesetzliche Vorgaben notwendig, meinen Weippl und Tomek. Als Beispiel nennen sie etwa die EU-Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit (NIS), die Unternehmen der kritischen Infrastruktur zur Einführung adäquater Sicherheitsmaßnahmen verpflichtet. Auch die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die ab 25. Mai in der EU durchgesetzt wird, trage dazu bei, die Sicherheit zu erhöhen, sagt Sicherheitsforscher Weippl. "Unternehmen müssen ihren Datenhaufen durchforsten und sich fragen, welche Daten sie wirklich brauchen. Davon profitiert nicht nur der Datenschutz, auch für die Sicherheit von Unternehmen ist es gut."

Man müsse das Thema Sicherheit verständlich machen und Management und Mitarbeiter in Unternehmen davon überzeugen, Sicherheit in ihren alltäglichen Abläufen zu berücksichtigen, sagt Unternehmensberater Tomek: "Man muss die Menschen mitnehmen."

Dieser Artikel ist im Rahmen einer bezahlten Kooperation zwischen futurezone und dem Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ) entstanden.