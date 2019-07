Das "gute" Uber: Was Free Now anders machen will

"Urbane Mobilität verändert sich"

„Die urbane Mobilität verändert sich“, sagt Lamboj und ergänzt: "Jede Stadt hat andere Bedürfnisse". Free Now will daher auch in Richtung Mikromobilität gehen. Stichwort: E-Scooter. Lamboj zufolge würde es immer wichtiger für die Gesellschaft, sich in der Stadt frei bewegen zu können. Das vormals hauseigene E-Scooter-Unternehmen hive soll in diesem Jahr noch in die Free Now-App integriert werden.

Laut Thiago Ibrahim, Expansionschef von hive, ist es wesentlich, Mikromobilität auf nachhaltige Weise für Umwelt und Fahrer verfügbar zu machen. Free Now würde in Zukunft den Fahrgästen außerdem Vorschläge machen, wie sie am besten ihr Ziel erreichen.

Taxifahrten und somit auch Kosten sollen in Zukunft mit anderen Passagieren geteilt werden können. Die Kostenaufteilung würde automatisch über die App stattfinden. Dieses Angebot hängt laut Lamboj jedoch von der jeweiligen Stadt ab. In Polen und Deutschland sei diese Funktion bereits aktiv. Nun will Free Now gemeinsam mit der Stadt Wien eruieren, ob das Taxi-Sharing auch in Wien sinnvoll ist.