Wie das Taxi-Geschäft in Zukunft aussehen wird

Die Geschichte von mytaxi

Alles hat Ende 2008 an einem regnerischen Abend in einer Kneipe begonnen: Ein paar Freunde hatten sich ein Taxi gerufen. Draußen auf das Auto warten und dabei nass werden, wollte niemand; ebenso wenig drinnen warten und für die Wartezeit des Taxis zusätzlich zahlen. "Es müsste doch möglich sein, am Smartphone eine Benachrichtigung zu bekommen, wenn das Taxi vor der Tür ankommt", lautete die Idee, die an diesem Abend geboren wurde, erklärt Johannes Mewes, einer der Mitgründer von mytaxi im Gespräch mit der futurezone.

Aus diesem Gedanken ist in den vergangenen elf Jahren ein Unternehmen entstanden, das rund 500 Mitarbeitern beschäftigt, in mehr als 100 Städten in 9 Ländern aktiv ist und mittlerweile mehrheitlich zum Fahrzeugkonzern Daimler gehört.

Die Strategie scheint dem Hamburger Unternehmen recht zu geben: In Wien gibt es mittlerweile mehr als tausend Taxifahrer, die sich Fahrten per mytaxi-App vermitteln lassen und die Wachstumskurve zeigt steil nach oben. "Internationale erwarten wir eine Steigerung von 50 Prozent von 2017 auf 2018, für Wien sogar ein Wachstum von 100 Prozent." Diesen Schwung will mytaxi mitnehmen und kommendes Jahr den Dienst auch in Salzburg anbieten. Weitere österreichische Städte seien ebenso bereits angedacht.