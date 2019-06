Uber startet Online-Petition für Verbleib in Österreich

"Wir fordern faire Wettbewerbschancen für alle Mobilitätsanbieter in Österreich, damit lokale Mietwagenunternehmen und digitale Vermittlungsplattformen weiterhin bestehen können. Mit deiner Unterschrift stimmst du für faire Preise, höhere Qualität, mehr Innovation und moderne Mobilität in Österreich", heißt es in der Beschreibung der change.org-Petition. Auch das Vorarlberger Start-up Holmi, das ähnliche Dienste wie Uber anbietet, wird als Mitinitiator der Petition angeführt.

Taxler über neues Gesetz erfreut

Eckpunkte der Reform sind einheitliche Tarife für Taxi und Mietwagen und ein verpflichtender Taxischein für alle. Die Taxivertreter übten in der Vergangenheit scharfe Kritik an Fahrdienstvermittlern wie Uber und forderten gleiche Wettbewerbsbedingungen in der Branche. Nun sind sie über die geplante Novelle höchst erfreut.

"Die zahlreichen Gespräche und Verhandlungen im Hintergrund haben sich bezahlt gemacht", so der Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien, Davor Sertic, in einer Aussendung von Mitte Juni. "Ich hoffe, wir werden im Verkehrsausschuss ein positives Ergebnis erzielen."