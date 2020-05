Deutsche-Telekom-Chef kritisiert LTE-Frequenzauktion

Der Chef der Deutschen Telekom, Rene Obermann, fordert nach der teuren Auktion von Mobilfunkfrequenzen in Österreich ein Umdenken in der Politik. "Was muss denn noch alles passieren, dass man seitens der Politik endlich aufwacht und erkennt, dass man so den Unternehmen die Basis für weitere Investitionen entzieht", sagte Obermann am Donnerstag laut Redetext. "Die Zitrone ist ausgequetscht, mehr geht nicht, wenn man möchte, dass Europa auch in Zukunft eine wettbewerbsfähige Telko-Industrie hat, die nicht zum Übernahmeobjekt wird."