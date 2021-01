"Die Pandemie hat bewiesen, dass mobiles Arbeiten funktioniert"

Wie ist das gelaufen? Viele Unternehmen waren sehr gut in der Lage, auf Remote Working umzustellen, andere hatten aber auch hier Defizite. Die infrastrukturelle Ausstattung war gar nicht so sehr das Problem. Das konnten viele rasch lösen. Das eigentliche Problem war, dass bei vielen Unternehmen die Unternehmensprozesse nicht mobil abgebildet werden konnten, weil die Applikationsplattformen nicht dafür ausgestattet sind. Wenn ich auf meine Firmeninfrastruktur nicht zugreifen kann, wenn ich meine Firmenprozesse nicht abwickeln kann, dann hilft mir die beste Infrastruktur nichts. Es gibt aber viele Unternehmen, die darauf vorbereitet waren, dazu zählen auch wir. Bei Atos sind wir es seit vielen Jahren gewohnt, in einem mobilen Umfeld zu arbeiten. Alle Prozesse sind digital auf einer weltweit einheitlichen Plattform aufgesetzt. Damit ist es kein Problem, unternehmensspezifische Prozesse und Aufgaben mobil zu erledigen.

futurezone: Die Corona-Pandemie hat die Bedeutung der Digitalisierung in vielen Bereichen offensichtlich werden lassen. Dabei wurden auch viele Defizite sichtbar. Wo gab es Probleme? Johann Martin Schachner: Die Pandemie hat speziell im Frühjahr dramatisch aufgezeigt, dass es in vielen Bereichen Defizite gibt. Ein Beispiel: Viele Unternehmen waren nicht in der Lage, ihre Produkte online zu vertreiben. Alles ist stillgestanden. In der Zwischenzeit haben viele Firmen aufgeholt oder sich zumindest Webshops in irgendeiner Form geschaffen, mit teils unterschiedlich ausgereiften Logistik-Prozessen im Hintergrund. Ein zweites großes Thema war das Homeoffice.

Digitale Möglichkeiten, wie etwa Videocalls, wurden von vielen Leuten angenommen. Werden Sie Bestandteil des Alltags bleiben?

Es wurde deutlich, dass es unglaublich einfach ist, einen Videocall aufzusetzen und schnell ein Gespräch zu führen. Man hat durchaus das Gefühl, das man miteinander spricht, man sieht sich, man hat nicht nur eine Telefonleitung, es sind alle bei der Sache und konzentriert. Das ist durchaus ein Instrument, das für viele Gespräche in der Zukunft genutzt werden wird. Insgesamt wird die Anzahl zwar zurückgehen, man wird sich auch wieder physisch treffen, aber es wird nicht mehr auf das Niveau gehen, auf dem es vor der Pandemie war.

Viele Arbeitnehmer wollen auf das Homeoffice nicht mehr verzichten. Wie wird das die Arbeitswelt verändern?

Die Pandemie hat bewiesen, dass mobiles Arbeiten funktioniert. Ich bin der festen Überzeugung, dass Homeoffice ein Instrument ist, das uns in der Zukunft in eine ganz neue Gesellschaftsordnung führen wird. Wir können beispielsweise damit Menschen, die in Karenz sind, und frühzeitig wieder in den Arbeitsprozess eingebunden werden möchten, den Einstieg vereinfachen und vielleicht auch Phänomene wie der Landflucht entgegenwirken, weil wir damit MitarbeiterInnen zumindest tageweise besser in das Unternehmen integrieren können. Das führt auch dazu, dass MitarbeiterInnen an das Unternehmen gebunden und neue Fachkräfte gefunden werden können, weil ich ein attraktiver Arbeitgeber bin.

Wie wird sich das Verhältnis zwischen Präsenz am Arbeitsplatz und Homeoffice künftig gestalten?

Es ist wichtig, dass man auch eine gewisse Zeit im Büro verbringt – ob zwei oder drei Tage oder auch nur einen Tag in der Woche. Es geht aber nicht darum, dass Führungskräfte das anordnen, sondern dass dadurch Projekte und Zusammenarbeit an Wert gewinnen.

Was hat sich bei Atos geändert?

Wir sind seit 10 Jahren in einem solchen mobilen Set-up tätig. Das war natürlich nicht so intensiv ausgeprägt, wie das in den vergangenen 10 Monaten der Fall war. Allerdings haben die MitarbeiterInnen in den vergangenen Monaten diesen Vorteil sehr genau verstanden.