Recruiting: Wie IT-Riese Atos trotz Corona wächst

Inwiefern unterstützt Atos die Persönlichkeitsentwicklung seiner Mitarbeiter?

Es gibt Mentoren-Programme, mit denen man als MitarbeiterIn in der Persönlichkeitsentwicklung sehr viel erreichen kann. Diese Mentoren-Gespräche sind Feedback-Gespräche. Es geht dabei nicht nur darum, erfolgreich zu sein und Leistung zu erbringen, sondern auch, sich selbst wahrzunehmen und zu entwickeln. Wir bilden als Top-Betrieb auch Lehrlinge aus – darin sehen wir eine gesellschaftliche Verantwortung. Wir wollen jungen Menschen eine Perspektive geben und unterstützen sie in ihrem Werdegang.

Ein familiärer Umgang, ebenfalls ein Bedürfnis der Einsteiger, ist demnach auch in einem großen Unternehmen realisierbar.

Definitiv. Trotz der Größe gibt es auch kleinere Teams. Je nachdem, in welchem Bereich man tätig ist, arbeitet man mal an Projekten im größeren Umfeld und dann wieder im kleineren. Bei Atos als Global Player kann man im lokalen kleinen Ort bleiben oder in die große weite Welt gehen.

Was unterscheidet Atos besonders von anderen IT-Großunternehmen?

Wir haben unterschiedliche KundInnen aus den verschiedensten Branchen. Dieser Branchenmix ist ein Alleinstellungsmerkmal bei Atos. Man kann sich als Mitarbeiterin und Mitarbeiter inhaltlich austoben und viel lernen. Und wir sind ein krisensicherer Arbeitgeber – das haben wir vor allem in der Coronazeit bemerkt. Wir sind flexibel und konnten uns schnell den gegebenen Maßnahmen anpassen und die Gesundheit der MitarbeiterInnen erhalten.

Auffällig ist auch der Frauenanteil bei Atos mit knapp 20 Prozent.

Obwohl wir in der IT-Branche sind, ist unser Frauenanteil etwas über den Schnitt. Unser Ziel ist es, auch mehr Frauen ins Unternehmen zu bringen. Generell achtet Atos hier auf die Sprache – etwa in Stelleninseraten. Und wir bieten jeder Zielgruppe jede erdenkliche Variante an Arbeitszeitmodellen. Damit wollen wir besonders auch Frauen ansprechen.

Wie sehen diese Modelle aus?

Es gibt jedes erdenkliche Arbeitszeitmodell, von Home Office über Teilzeit bis zu Altersteilzeit. Wir wollen als Arbeitgeber unseren MitarbeiterInnen helfen, Familie und Beruf in Einklang bringen. Wenn ich als Elternteil etwa weiß, dass ich mein Kind um 15 Uhr abholen muss, kann ich mir in meinem Kalender eine bestimmte Dauer so blocken, dass mir niemand einen Termin hineinbucht. Bei uns wird gelebt, dass wir sehr selbstbestimmt arbeiten können.

Einmal im Jahr kommen die Kinder sogar mit ins Unternehmen. Was genau passiert beim jährlichen Herbstcamp von Atos?

Das Herbstcamp ist für die Kinder unserer MitarbeiterInnen. Sie können den Arbeitsplatz ihrer Eltern kennenlernen und an zwei Tagen Programmierungserfahrungen sammeln. Die Kinder werden am Arbeitsplatz betreut und lernen, was ihre Eltern eigentlich machen und was IT, ein Code oder eine App ist. Es geht um spielerisches Lernen und es gibt wahnsinnig viel Input. Das wird sehr gerne angenommen.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer redaktionellen Kooperation zwischen futurezone und Atos.