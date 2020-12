Drei stattet Büroturm mit 5G-Netzwerk aus

Einer der großen Vorteile von 5G von Unternehmen sind so genannte Campus-Netzwerke. Dabei wird ein Teil des Mobilfunknetzes reserviert, wodurch stabile Bandbreiten und sichere interne Kommunikation möglich werden.

In Österreich gibt es bereits mehrere solcher Campus-Netzwerke, u.a. am Flughafen Wien, in einem Seniorenheim in Linz oder an der TU Graz. In Wien hat Mobilfunker Drei nun erstmals ein ganzes Bürogebäude mit einem Campus-Netzwerk ausgestattet.

36.000 Quadratmeter

Im Hochhaus Peak Vienna (vormals Floridotower) im 21. Wiener Gemeindebezirk wurden über 100 Minizellen verbaut. Pro Stockwerk gibt es zwei der so genannten Qcells von Hersteller ZTE. Außerdem installiert wurden sie in Aufzügen und in der Tiefgarage des Gebäudes.

Insgesamt sind so 36.000 Quadratmeter Bürofläche mit 5G vollversorgt. Im aktuellen Ausbaustand wurden Datenübertragungsraten am Smartphone von mehr als 1 Gigabit pro Sekunde gemessen, teilt Drei in einer Presseaussendung mit.