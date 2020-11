Smarte Einkaufswagen ersetzen "Zweite Kassa bitte!"

Stephan Köhl, Geschäftsführer des Tourismusverband Bad Ischl, sieht auch die Möglichkeit, den Komfort für Gäste zu erhöhen. So könnte man Besuchern mitteilen, ob in bestimmten Lokalen gerade freie Plätze verfügbar sind oder ob Sehenswürdigkeiten stark frequentiert sind. So könne man die Planung um diese Daten gestalten, damit man anstehen vermeidet.

Effiziente Maschinen

Die Firma Untha Shredding Technology aus Kuchl, Salzburg, stellte ein weiteres Leuchtturmprojekt vor. Die Firma stellt Zerkleinerungsmaschinen für die Müllaufbereitung und Wertstoffrecycling her. Sie erfassen Daten über den Zustand der Maschine, etwa den Energieverbrauch, Füllstand oder Motordrehzahl.

Bisher konnten diese Daten aber nur direkt an der Maschine abgelesen werden. Nun sind alle Maschinen vernetzt und können diese Daten in der Cloud speichern. So können sie jederzeit ortsunabhängig abgerufen werden. Mithilfe einer App können sie in Echtzeit geprüft werden. Sollte ein Problem auftreten, kann man so schnell reagieren und größeren Schaden abwenden, erklärt Alois Kitzberger, CEO von Untha.

5G für die Smart Factory

Auch der Automobilzulieferer Manufacturing Magna Steyr nutzt vernetzte Maschinen. Hier kommen moderne Logistiklösungen, etwa autonome Transportsysteme, zum Einsatz. Zudem können Fahrzeuge in Echtzeit auf dem Montageband lokalisiert werden. Auch Features wie Augmented Reality kommen zum Einsatz, etwa um neue Automobil-Designs greifbar darzustellen.

Dafür arbeitet Magna mit A1 zusammen, um diese Prozesse über das 5G-Netz zu verbessern. Damit werden die Sicherheit und Effizienz der smarten Fabrik gesteigert, erklärt Magna-Vizepräsident Erwin Fandl. So gebe es keine Verzögerung bei der Kommunikation und wachsende Datenmengen könnten besser bewältigt werden.

IoT für alle

Diese ausgewählten Projekte stehen allerdings für eine vielseitige Digitalisierung. „Die Digitalisierung durchdringt sämtliche Wirtschaftszweige, Industrien und unseren privaten Alltag. Die Verfügbarkeit relevanter Informationen in Echtzeit und die Vernetzung von Prozessen bilden ein schier unerschöpfliches Marktpotential", sagt Thomas Arnoldner, CEO der A1 Group.

Er appellierte zudem daran, dass man beim Thema Bildung sowohl Kinder als auch Senioren mitnehmen müsse: "Wir brauchen mehr digitale Bildung."

Die gesamte Veranstaltung ist auf der Webseite des A1 IoT Day als Video verfügbar. Auch die Exhibition wird weiterhin zugänglich sein.