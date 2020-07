IoT-Fachkongress: Digitalisierungsschub durch Corona

Resilienz und Vertrauen

„Vernetzte Systeme müssen robust funktionieren und die Daten müssen sicher und vertrauensvoll ausgetauscht werden. Das ist nicht nur im Privatbereich, sondern auch im industriellen Sektor ein großes Thema, denn hier geht es um Industriespionage“, sagt Drobics. “Da geht es dann meistens nicht nur um die Daten, sondern auch um die Steuerung von Industrieanlagen. Wenn diese manipuliert werden, kann es zu sehr massiven Schäden an Geräten und an der Infrastruktur kommen“, sagt Drobics.

Die Corona-Krise habe zudem gezeigt, wie wichtig das Thema Resilienz sei, so der AIT-Forscher. „Wir haben gesehen, wie anfällig unser vernetztes Wirtschaftssystem und Produktionsanalagen sind, wenn gewisse Verbindungen nicht mehr aufrechterhalten werden können“, sagt Drobics. Deshalb müsse die Resilienz der IoT-Infrastruktur geprüft werden. „Für die Abhängigkeit von digitalen Systemen gibt es jetzt auf jeden Fall ein gesteigertes Bewusstsein“, so der Forscher. Auch das Krisenmanagement spiele da eine immer wichtigere Rolle: „Im Fall einer globalen Pandemie kommt der grenzüberschreitende Informationsaustausch dazu.“

Open Innovation

Am 4. November wird es zudem mehrere Programmpunkte zum Thema Open Innovation in der Industrie geben. „Bisher war es so, dass die Industrie ihre Türen verschlossen gehalten hat, doch durch die Digitalisierung kommt es zu immer schnelleren Entwicklungen. Dazu braucht man schlaue Köpfe aus verschiedenen Disziplinen“, weiß Stromberger. „Immer mehr Firmen sind für offene Innovation zugänglich, aber im Verhältnis zu China und den USA müssen wir schneller werden und mehr Prozesse implementieren.“ Viele kluge Köpfe würden ins Silicon Valley auswandern, statt Innovationen für Europa voranzutreiben, so Stromberger.

Im Bereich Consumer-IoT führt Asien das Ranking an. „Der Fernost-Markt ist Gewinner der Corona-Krise“, so Wöhrl. Das hat aber oft seinen Preis: Die Produkte aus Asien sind nicht nur billig, sondern auch security-technisch bedenklich. „Viele Menschen haben sich in der Krise Webcams gekauft. Einige der am Markt erhältlichen Produkte aus Asien sind sehr billig und im Hintergrund werden Daten auf chinesische Server übertragen. Beim Kauf wird aber vor allem auf den Preis geschaut statt auf die Herkunft des Produkts“, warnt Wöhrl. „Wir Europäer müssen hier ein bisschen aufpassen, was wir uns ins Haus holen. Beim IoT-Fachkongress wird außerdem darüber gesprochen, wie man ein IoT-Ökosystem aufbaut, damit das Know-How auch in Europa bleibt“, erklärt Wöhrl.