IoT-Kongress: "Autonome Fahrzeuge haben Vorurteile"

„Technologien, so wie wir sie gestaltet haben, haben immer schon etwas mit unserer Gesellschaft getan“, sagt Christopher Frauenberger, Forscher an der TU Wien, bei seiner Keynote am IoT-Fachkongress bei Austrian Standards in Wien. Er bringt auch sogleich ein Beispiel aus dem IoT Bereich: Es dreht sich um ein Fußgängererkennungssystem von autonomen Fahrzeugen. Da seien Vorurteile eingebaut, so Frauenberger. Frauen – und vor allem dunkelhäutige Frauen – würden dadurch allgemein schlechter erkannt. „Damit gibt es eine Vorhersageungleichheit und autonome Fahrzeuge erhöhen nicht die Verkehrssicherheit für alle“, so der Forscher.

Ein weiteres Beispiel, das er brachte, war die Installation von Wasserstellen in Afrika. Das habe dazu geführt, dass Frauen, die davor mehrere Stunden am Tag Wasser holen gegangen waren, plötzlich viel mehr Zeit hatten und dadurch selbstständiger und unabhängiger vom Partner geworden seien. „Das zeigt, dass Technologie auch an gesellschaftlichen Strukturen rütteln kann.“