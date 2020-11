"Die COVID-Krise war ein digitaler Weckruf"

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen zwangen viele Menschen dazu, sich mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen. So stellten viele Unternehmen auf Telearbeit um, viele Einzelhändler stiegen teils erstmals ins Online-Geschäft ein. Besonders während der Wien-Wahl zeigte sich, wie wichtig zudem die Weiterentwicklung des digitalen Amts wurde. Darüber sprach die futurezone mit der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Margarete Schramböck (ÖVP).

futurezone: Wir sehen gerade während der Corona-Pandemie, wie wichtig die Digitalisierung ist. Welche Bereiche traf das Ihrer Meinung nach am stärksten und wie sehen Sie den Fortschritt, der gemacht wurde?

Margarete Schramböck: Die Kräfte des 'Bewahrens und Erhaltens' in einer Gesellschaft sorgen dafür, dass man sich schwerer bewegt. Aber es ist jetzt vieles möglich geworden, von dem es früher hieß: ‚Das geht nicht, das können wir auf keinen Fall machen‘. Da hat uns die COVID-Krise in die digitale Zukunft gebeamt. Die Digitalisierung hat unsere Strukturen in der Krise zusammengehalten.

Das beginnt im Bereich der Bildung, aber auch beim Arbeiten von zu Hause. Wie oft habe ich vom Mittelmanagement gehört: Mein Mitarbeiter muss neben mir sitzen, damit ich sehe, was er oder sie tut. Homeoffice war also ein ganz wichtiger Schritt.

Und letztlich war sicher die Transformation von kleinen und mittelständigen Betrieben ein großer Punkt. Sie haben erkannt, dass es an der Zeit ist zu akzeptieren, dass sie aktiv werden müssen. In den letzten 12 Monaten hat sich das wirklich verändert, dass nur mehr 8 Prozent der KMUs glauben, sie müssen gar nichts im Bereich der Digitalisierung machen.

Haben KMUs also aktiver die angebotenen staatlichen Fördermittel und Beratungsmöglichkeiten genutzt?

Ja, für die KMUs war es ein digitaler Weckruf. Wir haben die Innovation Hubs als Anlaufstellen in den Bundesländern und wir haben eine eigene E-Commerce-Förderung aufgestellt. Das wird jetzt verstärkt und intensiver genutzt. Die Instrumente sind da, es gibt genügend Förderungen in unterschiedlichen Bereichen, nur sind sie oft nicht abgerufen worden.