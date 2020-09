Digitales Amt: Was wurde aus der Behörden-App?

Bei der Nationalratswahl und der EU-Wahl haben laut Ledinger rund 50.000 Personen Wahlkarten per App beantragt und es gab insgesamt 22.000 Ummeldungen des Wohnsitzes mit der App. Derzeit habe man zirka 300.000 aktive registrierte Nutzer. „Der Anteil zwischen den Apple- und Android-Nutzern ist sehr ausgewogen“, so Ledinger. „Der Druck, Behörden-Prozesse aufs Smartphone zu bringen, ist sehr groß“, sagt der Experte. Die meisten Menschen würden die Dienste, die es auch im Web gibt, am Handy nutzen. Doch nicht alle angekündigten Vorhaben wurden bisher wie geplant umgesetzt.



Versprochen wurde zu Beginn etwa die digitale Beantragung des Reisepasses, die bis heute auf sich warten lässt. Stattdessen gibt es einen Erinnerungsservice, rechtzeitig bevor der Reisepass abläuft. „Dieser wird sehr gut angenommen“, so Ledinger. Die digitale Beantragung eines Reisepasses sei aber digital nicht so einfach abzubilden, weil diese mit biometrischen Daten verbunden sei, so der Experte. „Beim Meldewesen sind wir immer abhängig davon, wie sehr die zuständigen Behörden Vereinfachungen dieser Art zulassen, weil diese auch mit Sicherheitsfragen verbunden sind.“