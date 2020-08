"Vor US-Sanktionen war Huawei für 5G noch nicht so bekannt"

Wie kam es überhaupt dazu, dass Liwest Huawei als Technologiepartner für dieses Projekt ausgewählt hat?

Mit Liwest hatten wir bis zum letzten 5G-Frequenzvergabeverfahren nicht viel zu tun. Im Zuge der Frequenzauktion haben wir allen Unternehmen der Branche unsere Technologien nähergebracht. Dank Donald Trump stehen die 5G-Fähigkeiten von Huawei im Rampenlicht. Im Geschäftskundenbereich war Huawei zuvor nicht so bekannt. Durch die haltlosen amerikanischen Vorwürfe konnten wir unsere Marke schärfen und zeigen, welche Fähigkeiten wir haben. Huawei hat schließlich über 4 Milliarden Dollar in die Entwicklung von 5G gesteckt.

Wie stufen Sie denn den Glasfaser-Ausbaugrad in Österreich ein?

Der Ausbau boomt, aber in ländlichen Regionen ist das sehr schwierig. Die Kosten sind da sehr hoch. Mit 5G kann man das kompensieren. Es ist sehr kosteneffizient und der Endkunde erhält fast dieselben Downloadgeschwindigkeiten wie mit Glasfaser. Österreich ist für mich ein Pionier, was den Aufbau von 5G anbelangt. Alle drei großen Mobilfunker gehen beim Ausbau sehr proaktiv vor, es gibt bereits 5G-Tarife, Endgeräte - natürlich auch von Huawei. In den nächsten 3 bis 5 Jahren wird 5G dramatisch wachsen.

Huawei betreibt ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Wien. Woran wird dort geforscht?

Wir haben das R&D-Center letztes Jahr eröffnet und 10 Partner dafür gewonnen. Der Fokus liegt auf magnetischen Materialien. Zum Beispiel für Lautsprecher, wie sie in Smartphones verbaut werden. Die sollen immer kleiner werden und einen immer volleren Sound produzieren. Aber auch für die 5G-Technologie werden magnetische Materialien verwendet.

Warum forscht Huawei an Komponenten wie Lautsprechern, wo es doch in diesem Bereich genügend Zulieferer gibt - auch aus Österreich?

Für uns geht es immer darum, das Nutzererlebnis zu verbessern. Dabei betrachten wir nicht nur die Software, sondern auch Hardware-Verbesserungen. Es ist außerdem eine gute Gelegenheit, um mit Partnern an gemeinsamen Themen zu arbeiten. An unserem Standort in Wien arbeiten momentan 10 Mitarbeiter, aber die Zusammenarbeit mit den Partnern ist intensiv. Unsere Forscher verwenden teilweise auch deren Labors.