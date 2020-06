Dropbox: Festplatten wird es schon bald nicht mehr geben

In fünf bis zehn Jahren werde alles in der Cloud sein, sagte Dennis Woodside, Chief Operating Officer (COO) beim Cloud-Anbieter Dropbox: " Festplatten wird es dann nicht mehr geben." Für sein Unternehmen sieht er große Wachstumschancen: "Wir haben drei Milliarden potenzielle Kunden", sagte Woodside am Montag bei der Münchner Innovationskonferenz Digital Life Design (DLD).

Derzeit wachse Dropbox vor allem in Europa sehr stark und zähle dort bereits 120 Millionen Nutzer. Aber auch bei Firmenkunden gebe es starke Zuwächse. Rund 100.000 Unternehmen würden bereits für Dropbox-Services bezahlen. Darunter seien Internet-Firmen, wie etwa Spotify, aber auch Architekturbüros, Medienunternehmen, Designfirmen und Banken, die ihre Präsentationsunterlagen bei dem Cloud-Anbietern speichern.