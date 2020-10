Ehemaliger VW-Chef wechselt zu Elektroauto-Start-up

Wenig Details zum kommenden Supersportwagen

Details zum verwendeten Zelltyp gibt es nicht. Ebenso wird nicht erwähnt, mit welcher Leistung denn das Fahrzeug geladen werden kann. Nur so viel, dass das chinesische Unternehmen Qingdao TGOOD Electric Co. Ltd für die dafür nötige Ladeinfrastruktur sorgen soll.

Ein Asynchronmotor produziert beim Mark Zero an der Vorderachse 150 kW. An der Hinterachse sorgen zwei Synchronmotoren für je 150 kW zusätzliche Leistung. Damit kann der Mark Zero in 3,2 Sekunden von null auf hundert Beschleunigen. Das Gesamtgewicht des Fahrzeugs wird nicht ganz 1.800 Kilogramm betragen.

Piëch Automotive hat für den Mark Zero eine modulare Fahrzeugplattform entwickelt, auf deren Basis sich verschiedene Karosserie- und Antriebsvarianten aufbauen lassen, die auch bei der Antriebswahl flexibel sein sollen.