Lotus stellt elektrischen Super-Sportwagen Evija vor

Der erste Lotus-Super-Sportwagen mit vollelektrischen Antrieb hat es in sich. Der am Dienstag in London präsentierte Evija bringt 2000 PS auf die Straße und soll eine Spitzengeschwindigkeit von über 320 km/h erreichen.

Die Reichweite des elektrischen Hypercars beträgt nach Angaben des Herstellers 400 Kilometer. In 18 Minuten soll er vollständig aufgeladen werden können. Das Gewicht des Hypercars wird von Lotus mit knapp 1700 Kilogramm angegeben.