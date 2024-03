E-Auto-Hersteller Fisker steht vor der Pleite

Die abstürzende Aktie wurde vom Handel ausgesetzt. Das Start-up hat die Auto-Produktion bei Magna in Graz gestoppt.

Das amerikanische EV-Start-up Fisker steht möglicherweise vor der Insolvenz. Wie der Elektroautobauer mitteilt, sind die zuletzt angekündigten Verhandlungen mit einem ungenannten großen Autohersteller gescheitert, berichtet Reuters. Gerüchten zufolge soll es sich um die japanische Firma Nissan gehandelt haben.

Fisker steckt schon länger in finanziellen Schwierigkeiten. Seit Jahresbeginn haben die Fisker-Aktien 90 Prozent an Wert verloren. Die sich häufenden schlechten Nachrichten sorgten sogar dafür, dass die Aktie vom Handel ausgesetzt wurde. Das Unternehmen hatte Mitte März die Produktion seines Modells Ocean, das bei Manga in Graz gefertigt wird, gestoppt, bis ein Partner gefunden ist.

